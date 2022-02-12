新加坡「水晶輪」風電船於2月10日靠泊台中港，11日卻驚傳4名船員染疫，台中市盧秀燕12日至建國市場視察進口食品產地標示時指出，染疫的4名船員，分別為2名菲律賓籍、2名印尼籍，疾管署人員登船執行PCR篩檢，4名確診者至集中檢疫所，另12名接觸者均陰性，被要求不行下船，均沒有台中市境內足跡，請民眾不要擔心。

至於民眾關心元宵燈會防疫盧秀燕指出，台中市疫情相對平穩，因此大型活動、開學及民間活動皆照常進行，但在活動中都做好防疫工作；因各縣市人流相互流動，希望大家到台中都要落實防疫規定，感謝各縣市彼此通力合作互相通報確診者足跡，讓台中做好相關防疫工作。

另針對台中市空汙改善，獲全國第2名，盧秀燕表示，根據統計，台中市空汙改善成績全國第2名，這個成績是民間與市府團隊共努力的成果。另今年1月份PM2.5的成績也已公布，1月是台中「空汙月」，全市PM2.5是歷年來最低的，經大家努力改善就會有進步，數字會說話，但改善空汙是長久的工作，會持續加油，為市民的健康與食安把關。