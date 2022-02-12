台北市政府法務局12日公布去年度台北市受理消費申訴案件中，無故不到場協商被申訴企業經營者前3名，分別為蝦皮購物、GO GYM及仲信資融；另有超過6次以上無故未出席協商會議業者名單共計8家，情節嚴重者將發布消費警訊，公布業者姓名並要求到府說明。

法務局表示，去年度消費爭議申訴案件共計1.9萬餘件，其中未出席業者共計436家次，2020年為399家次，增加9％。前3名分別為新加坡商蝦皮娛樂電商有限公司（蝦皮購物平台業者及蝦皮平台賣家）共47次最多、高盛健身事業股份有限公司（GO GYM）則有15次及仲信資融股份有限公司計有11次。

消保官呼籲，售後服務及消費爭議處理攸關企業經營者商譽，應積極出席相關協商或調解會議，如屢次缺席市府召開之消費爭議協商，亦無法妥適解決相關消費爭議者，將視需要邀請業者到北市府說明公司營運情形並提出對策，情節嚴重者將發布消費警訊。

此外，另有超過6次以上無故未出席協商會議業者名單共計8家，除上述業者外，從第4名開始依序為遊戲橘子8次，競舞電競、天然護髮用品中心、嘖嘖募資平台及海樂影業皆為7次。

法務局製出，消費者如有任何消費爭議的問題，可利用消費者服務專線「1950」獲得消費爭議的專業諮詢，北市法務局消保官也會依消費者保護相關法令規定持續進行查處，以維護消費者權益。