澎湃新聞12 日報導，小米科技有限責任公司（小米科技）控告深圳市小米貿易有限公司（深圳小米）侵害商標權及不正當競爭糾紛案，近日一審落錘。判決書顯示，深圳小米構成惡意侵權，判其賠償小米科技3000萬元（人民幣，下同，約合新台幣1億3050萬元）。有趣的是，法院原先認定，被告深圳小米需賠償原告共計約4700萬元，因數額超過原告訴訟主張的3000萬元，因此依原告小米科技請求金額，予以全額支持。

澎湃新聞報導，原告小米科技代理律師11日稱，原被告雙方均不上訴，目前案件已經生效進入執行。12日，被告深圳市小米貿易有限公司委託訴訟代理人、該公司員工朱粟林也表示，不上訴，雙方已達成一致。

澎湃新聞報導，法院在認定侵權金額同時，也考慮到了被告的有效經營，最終決定了賠償金額。這也並非小米科技首次在商標侵權及不正當競爭糾紛中獲賠，2019年曾有企業被判處賠償小米科技損失高達5000萬元。

廣東省深圳市中級人民法院出具判決書顯示，原告為小米科技有限責任公司，法定代表人雷軍，公司成立於2010年3月。被告為深圳市小米貿易有限公司，法定代表人朱玲萍，成立於2012年12月。

判決書表明，原告2011年4月申請註冊了第8228211號「小米」文字商標，並對其商標進行了大量宣傳與廣泛使用。

被告深圳小米在其電商天貓店鋪銷售的充電器、移動電源、風扇、按摩儀等全部182款商品銷售頁面均使用「小米數碼專營店」店鋪名稱、「深圳市小米貿易有限公司」企業名稱，為不正當競爭行為。

其中114款商品銷售標題中標注「小米數碼專營店」「小米專營店」「小米」，被認定為商標侵權行為。

據判決書，深圳中院向天貓公司調取了「小米數碼專營店」自2019年2月2日至2021年1月31日近3年的交易資料。法院最終認定，被告深圳小米存在不正當競爭的182款商品銷售金額累計達1.54億，其中存在商標侵權行為的114款商品銷售金額達1.35億，且認定被告深圳小米毛利率為30.78％。

同時，法院考慮了被告深圳小米的經營方式，例如購買大資料運營工具、維繫客戶等，認定其進行的有效經營，酌情認定原告商標和字型大小對被告獲利的貢獻率分別為30％、20％。

根據以上資料，法院最終判決，被告深圳小米賠償原告共計約4700萬元，因數額超過原告訴訟主張，對原告小米科技3000萬元的訴訟請求予以全額支持。

2月11日，原告小米科技代理律師王瑋向澎湃新聞介紹，「（原告小米科技提起賠償金額）比較謹慎，不敢過高，畢竟能不能適用、能適用幾倍懲罰性賠償存在不確定性。」

澎湃新聞報導，在天眼查查詢到，被告深圳市小米貿易有限公司已更名為深圳億諾貿易科技有限公司。據判決書，涉事「小米數碼專營店」店鋪也已於2021年2月4日被修改為「深圳小米貿易數碼專營店」，自2021年2月20日起該店鋪中沒有任何在售商品。