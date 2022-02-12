一名20歲的女網友分享，媽媽18歲就生下她，爸爸在她5歲就離世，因此媽媽一直很努力賺錢養家，近日媽媽交了男朋友，因為三級警戒的緣故，三人開始頻繁接觸，後來媽媽忙於工作，便拜託叔叔照顧她，未料兩人朝夕相處竟萌生愛意，甚至還發生關係，每次只要媽媽出門，叔叔就會跑到房間「像猛獸一樣地佔有她」。不少網友看直勸原PO快和渣男結束關係，倘若媽媽知道了該有多傷心。

一名女網友在《爆料公社APP匿名公社》上發文說，她今年20歲，媽媽在18歲那年生下她，但爸爸在她5歲時就意外離世，因此她從小與外公外婆一起生活，直到國中畢業才搬去和媽媽一起住，而媽媽為了照顧她，一直都很努力工作，從來都沒有怨言。

女網友指出，前年她陪媽媽參加朋友聚會，當時媽媽認識了現在的男友，對方比媽媽小了5歲，單身沒小孩。她想媽媽這麼多年來努力打拚，肯定是很寂寞的，而媽媽的朋友們也紛紛扮起月老，最後兩人也順利開始交往，她也很替媽媽開心。

女網友表示，由於媽媽是紋繡師，之前受疫情影響，一度無法工作，那時候叔叔常到家裡來過夜，而她們相處下來就像是一家人一樣和諧。不過，後來解封後，媽媽的客人預約爆滿，因此她連周末都很忙碌，便拜託叔叔幫忙照顧她，而她也因為這樣開始和叔叔一起拜訪客戶、學習待人處事，沒想到的是兩人之間竟因此萌生愛意。

女網友坦言，她與叔叔發生關係已經有3個月了，每次只要媽媽出門，對方就會興沖沖的跑到她的房間，像猛獸一樣地佔有她，隨著時間推移，她也覺得自己越來越想要獨佔叔叔，但又不知道媽媽知道兩人的關係後會怎麼想？「她會成全我們對吧？畢竟媽媽這麼愛我，我覺得我應該想辦法讓媽媽發現」。

貼文引起網友熱議，不少網友痛批那位叔叔根本就是渣男，並奉勸原PO盡快和對方結束這段關係，倘若媽媽知道了該有多傷心啊！「別傻了！這不是真愛，男的爛到爆，妳還傻傻的，最受傷的是媽媽」、「別做會讓自己後悔的事、「他現在會對你下手而拋棄你媽，未來也會為了更年輕好騙的，拋棄你」。不過，由於整件事情的發展實在很離奇，因此也有網友質疑這該不會是創作文，因為如果是真的，無法想像媽媽發現真相的時候該有多心碎。