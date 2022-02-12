YouTuber拳擊手羅根保羅（Logan Paul）不幸遭到連環詐騙，他今年1月開箱發現自己花費350萬美元（新台幣9770萬）買下的寶可夢卡片全是假貨！現在羅根保羅又在播客節目說，前拳王梅威瑟（Floyd Mayweather）至今一直沒有支付表演賽的酬勞，逼得他必須採取法律行動，「這很糟，一旦進入訴訟，錢都會給律師賺走了。」

2021年6月，羅根保羅與梅威瑟打了一場8回合表演賽，最後「不分勝負」收場。梅威瑟賽後吹牛他進帳1億美元，「我是最棒的銀行搶匪嗎？我不知道體育界有誰可以在我這個年紀還能這樣賺。」

梅威瑟未必有賺那麼多，他的弟弟傑克保羅（Jake Paul）估算至少羅根可以分到500萬至1000萬美元。梅威瑟自己雖然厲害，同時他也借助了羅根在網路的知名度才在那場表演賽大賺一筆，羅根在Youtube已有2340萬訂閱者，在IG有2210萬追隨者。

至於寶可夢事件，羅根去年以350萬美元買下幾大箱首批版本的寶可夢擴充包，如果是真貨可謂價值連城，但當時就有業界人士認為可能是假貨。羅根原先只從外盒鑑定過，後來他在Youtube找來專家一起開箱，拆掉封條之後看到裡面的包裝不符才知受騙，崩潰的羅根拆開最裡面的卡包，結果裡面只塞滿GI Joe的卡片。這當初是一個騙子以270萬美元賣給收藏家Matt Allen，再轉手給羅根，被稱為寶可夢史上最大宗的詐騙案。