68歲三立電視台董事長林崑海，今（12日）傳出病危消息，對此，三立電視台回應《中時》記者，表示：「董事長還在靜養中，謝謝大家關心。」

去年8月「海董」林崑海就傳出身體微恙，幾乎不太出門，當時黨政人士透露他確實健康狀況不佳，民進黨內友人也不敢太打擾，但中秋節左右就傳出身體恢復，許多好友也陸續接到他託人送來的水果禮盒，當時總統蔡英文得知消息後，就曾表達關切之意，更趁著南下時，林崑海身體狀況轉好時安排探視，至於談話內容，黨政人士沒多說，僅低調表示總統用意還是去探視「海董」。