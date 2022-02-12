苗栗縣政府公布5名確診者第1波疫調足跡。（苗栗縣政府提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣政府衛生局長張蕊仙呼籲民眾盡速到竹南鎮慈祐醫院採檢。（苗栗縣政府提供／謝明俊苗栗傳真）

竹南鎮公所清潔隊已緊急在扶輪公園等場所清消。（苗栗縣政府提供／謝明俊苗栗傳真）

竹南鎮公所清潔隊已緊急出動清消。（苗栗縣政府提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣政府公布5名確診者。（苗栗縣政府提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣12日公布新增5名確診者，傳播源頭係來自高雄砂石場傳播鏈，高雄砂石場1名確診員工案19584，與同住母親案19580，曾於年初二一起回苗栗娘家，與案19580的大姐、么妹及么妹家人有密集接觸後，么妹接獲案19584告知確診消息，帶著家人一起赴竹南診所做PCR檢測，11日晚間確診4人，並追出大姐同為接觸確診，目前衛生局初步匡列家人共29人，除安排採檢並予居家隔離，縣府並緊急啟動社區快篩站，不排除確診人數將上升。

苗栗縣長徐耀昌獲悉縣民有5人接觸感染後，12日上午11時緊急召開記者會公布接觸疫調，並呼籲所有接獲衛生局簡訊通知採檢者，盡速前往竹南鎮慈祐醫院接受採檢，切勿隱匿疫情。據悉，家住竹南的么妹未在第1時間通報有接觸史，衛生局將深入調查是否涉及隱匿疫情情事。

據悉，高雄砂石場傳播鏈已造成多人感染確診，其中案19584係砂石場的員工，與同住母親案19580是在2月11日確診，母子倆人曾於年初2一起回到苗栗市大姐家過夜，年初3再赴竹南鎮，與么妹案19622及同人一起吃團圓飯。

案19580獲悉自己確診後，私下打電話告知小阿姨案19622，案19622原於2月8日就有咳嗽感冒症狀，接到外甥通知隨帶著同住的孫女、媳婦等人，11日晚間就近到竹南鎮上一家醫院進行PCR採檢，至12日上午，案19622以及2名孫女、大媳婦等共4人確診，另外，住在苗栗市的大姐也到醫院接受PCR檢測確診，5人均已收治在縣內專責醫院。

目前苗栗縣政府衛生局共匡列案19622等家人共29人採檢，以及居家隔離，衛生局長張蕊仙表示，匡列採檢人數將會擴大，相關的足跡場所已在12日上午展開全面清消，衛生局並委請竹南鎮慈祐醫院成立社區快篩站，凡是有接獲衛生局簡訊採檢通知的民眾，盡速前往採檢。

苗栗縣長徐耀昌表示，民眾若已知與確診者接觸應主動通報衛生機關，對於刻意隱瞞且不配合疫調者，縣府將依照傳染病防治法第42條，重罰 30萬元罰鍰，請民眾切勿以身試法，本波Omicron本土疫情傳播力強且快，為了有效防止傳染，呼籲確診者配合疫調，以免波及他人及自我健康。

衛生局長張蕊仙表示，本案經疫調推估可傳染期為2／4-2／11，有其社區感染風險，針對確診者涉足本縣公共場所的各場域已於12日進行清消工作，診所、餐飲業者皆配合疫調、採檢、清消、暫停營業。也請鄉親收到縣府所發放的實聯制簡訊者或有與確診者足跡重疊者，可於今日12中午12點至晚上8點到竹南慈祐醫院戶外社區篩檢站進行快篩檢驗。如果民眾出現發燒、呼吸道症狀、腹瀉或嗅、味覺異常時，應佩戴口罩，儘速就醫，不要搭乘大眾運輸工具及前往其他公共場所。