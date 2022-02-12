草嶺村青山坪目前花況。（周麗蘭攝）

草嶺村石壁部落的櫻花部分還在含苞待放中。（周麗蘭攝）

草嶺櫻花季今年首度實施交通管制，原定到3月6日前只能搭接駁車上石壁部落賞櫻，因遊客比去年少7、8成，觀光生意受影響，維持交管或取消的意見兩極，村民日前在縣府開閉門會議，決定暫時取消交管，開放自小客車自由上山，縣府表示尊重。

草嶺村幾個部落廣植櫻花，「青山坪」開得最早約1月底，石壁部落、草嶺本村約2月中盛放，去年湧入10幾萬人，周末整整塞車1個月，觀光業者生意大好，村民和農民出門或回家受阻苦不堪言，陳情縣府協助維持交通秩序。

雲林縣府工務處去年底開闢2個大停車場，以大巴士、中巴士接駁開自小客車來的遊客上山，原定自1月30日至3月6日實施，不料今年遊客人數少很多，觀光業者責怪是交通管制導致，大年初四就要求停止交管。

縣府日前邀集古坑鄉公所、村民、飯店、觀光業者開會，多數村民滿意交通管制的順暢效果，希望維持到花季結束，不過觀光業者大吐苦水說門可羅雀難以經營，若要維持交管，中途應該停靠飯店、餐廳。

因意見兩極，草嶺村長陳兵通等人建議縣府、公所人員離席讓當地人開閉門會議，村民等人內部協商15分鐘決議今年受疫情衝擊遊客銳減，加上花開得較遲也較無人潮，2月12日起取消小客車管制及接駁車服務，改以警察交管人員機動協助管理停車及行車秩序，後續將現場滾動式調整。

工務處長汪令堯表示，過年期間石壁的第一及第二停車場每日約有400輛至600輛車進入，不在管制範圍內的青山坪有300輛至500輛車，住在青山坪的村民表示，今年受疫情衝擊，賞花人數只有去年的十分之一。

村長陳兵通表示，飯店業者反應今年取消訂房的人數不少，交管造成飯店或餐廳更無人光顧，石壁的櫻花這周起盛放，接下來才是交通考驗期，尊重希望開放自客車上山的聲音，228連假再密切觀察，今（12日）賞花人數約有1000人。