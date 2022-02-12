新北市文化局為籌備新北市美術館，以美術館預備展的方式舉辦「啟航．焰光─李錫奇紀念展」，今（12日）在新莊文化藝術中心盛大開幕。（文化局提供）

新北市文化局為籌備新北市美術館，以美術館預備展的方式舉辦「啟航．焰光─李錫奇紀念展」，今（12日）在新莊文化藝術中心盛大開幕。（文化局提供）

新北市文化局為籌備新北市美術館，以美術館預備展的方式舉辦「啟航．焰光─李錫奇紀念展」，今（12日）在新莊文化藝術中心盛大開幕，副市長謝政達、文化局長龔雅雯、李錫奇遺霜古月及藝術家霍剛等都到場共襄盛舉，邀民眾一起來看展。

展覽由國立成功大學歷史系所名譽教授蕭瓊瑞策展，在國家文藝獎得主李錫奇逝世近三年之際舉辦，展出新北市美術館典藏的《降落傘》系列作品，並完整呈現其創作歷程，對這位「藝壇變調鳥」在藝術創作的卓越貢獻致上最高敬意。副市長謝政達現場對於家屬捐贈新北市美術館李錫奇早期作品〈戒賭〉，表達感謝並贈予感謝狀。

謝政達表示，新北市境內藝術家薈萃、藝術資源豐富，是新北市美術館有別於其他縣市美術館未來發展的重要利基。因此，美術館在籌備期間持續辦理新北市藝術史脈絡研究，希望能建立新北市的主體性。

從2017年起，每年以預備展的方式，陸續規畫如李梅樹、李石樵等前輩藝術大師的個展，以及當代藝術類的展覽，在不同領域的藝術光譜上，吸引各類觀眾親近藝術。本展除展現李錫奇精彩的藝術創作，並能深刻了解其在臺灣及新北藝術史上的重要地位。

文化局表示，李錫奇出生於離島金門，於台北師範學校藝術科畢業之後，便在中山國小及新莊國小等校服務共26年，除了推動兒童美術教育，更籌辦台灣第一屆的中華民國世界兒童畫展，對於台灣兒童藝術的發展具有重大貢獻。

展覽期間自即日起至3月13日止，亦將推出虛擬實境線上展，無法親臨展場欣賞的民眾，亦可隨時一指線上入場欣賞。更多展覽訊息請上新北市美術館網站查詢，電話：（02）2276-0182分機321。