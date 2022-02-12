臉書網友留言。（圖／翻攝自臉書）

全台陷入「蛋荒」，農委會日前祭出蛋價凍漲平抑蛋價，引發農民不滿。農委會主委陳吉仲昨日（11）赴嘉義縣與蛋農座談，宣布12日起產地蛋價每台斤漲2元至36.5元。此消息一出引發熱議，正反面看法兩極，有網友則痛批當初凍漲的是政府、現在喊漲的又是政府，認為這件事背後必不尋常，直呼「終於找到蛋荒元凶了！」

立委蔡易餘11日邀請農委會主委陳吉仲、縣長翁章梁及嘉縣蛋農到朴子市農會進行政策座談，現場農民針對現行補助措施提出者疑問，陳也一一回覆。

陳吉仲表示，農委會站在農民立場外也要照顧消費者，因船運價格上漲，飼料價格至少漲3成，尤其養蛋雞飼料占成本超過7成，加上禽流感、冬季氣溫低的影響，每顆蛋成本增加，實際上目前產地價凍漲每斤蛋34.5元，對農民來說真的不合理，農委會希望在農民跟消費者之間平衡，以先前宣布的農民每賣一斤蛋補助3元，今天再宣布12日起每斤蛋產地價漲2元至36.5元。

此事引發熱議，網友湧入《中時新聞網》與各大臉書新聞相關連結留言：「當初凍漲的是你們政府，現在喊漲的又是你們政府」、「終於找到蛋荒元凶了！」「現在知道操縱市場價錢的是誰了吧！」「整件事真的很不尋常，背後一定有貓膩，現在看開始懂了」、「漲到沒人買蛋就不缺了，綠腦果然好棒棒」、「就只會凍漲，撒錢！這種工作需要博士來嗎？沒本事就快下台，換人做」、「說得很好聽，人民的生活在漲而己，薪資跟不上物價高漲」、「農民拿補助，百姓只有漲漲漲」、「凍漲絕對不是好辦法，有利可圖、蛋農們才會用心照顧雞隻」。