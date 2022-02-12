擁有甜美清純笑容和好身材的琳妲（林羿禎）除了是中職「樂天女孩」啦啦隊一員，也是知名網紅團體「反骨男孩」班底，IG上擁有72萬粉絲，平時她也有自己的Youtube頻道，在其中一個節目《溫泉蛋》中，琳妲常邀請不少名人泡湯，最近她分享自己身穿低胸比基尼，前傾倒出雪白雙峰的美照，其中幾張還彷彿是裸身入鏡。

琳妲外型清純，又因為擁有1/4阿美族血統，五官深邃又有一雙電眼，去年9月她父親因罹癌逝世，令琳妲悲慟不已，事後發文想念爸爸，直說：「爸爸有床卻不睡，只為了等我回家，久了客廳的沙發就變了他永遠的床，家裡的寵物也跟著爸爸一起等我」，父親過世當天，家裡的愛犬突然變得安靜，「牠知道牠最愛的阿公不能回來了，我感覺的到肉鬆的難過，眼神充滿哀傷、失落，我也真的好難過」。

去年底琳妲受訪，忙工作扛家計的她，直言現在沒時間談戀愛，事業版圖還擴及到投資火鍋店，但店內收入前陣子因疫情影響，去年底又重新開幕，目前她和媽媽住在需要爬樓梯的公寓，琳妲希望自己能努力工作存夠錢，未來買下電梯大廈跟媽媽同住。

琳妲挺過失去父親的悲傷後，近來仍常在IG分享工作近況，10日她分享自己多張裕照，可見她穿著清涼在浴缸旁，低胸設計的比基尼讓她的雄偉上圍一覽無遺，她發問：「溫泉蛋從來沒邀請過男藝人、男網紅，大家敲碗想看男生，你們覺得第一個要邀請誰」，網友紛紛回應：「館長」、「力宏啊！志祥啊！」、「玉琳哥」、「許光漢」，還有人搞笑回：「鄧佳華」。