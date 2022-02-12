丹大林道開放二輪車輛通行不到1個月，今天發生第1起越野機車騎士連人帶車墜谷事件，初步得知男騎士意識清楚，但全身多處外傷，消防局會同山搜義消、林務局正趕赴救援。

丹大林道開放二輪車輛、執行公務汽車通行後幾天即發生機車墜谷案，所幸當時騎士立即跳車。不過今天發生開放後首件連人帶車墜谷事件，南投縣政府消防局今天上午獲報，有機車行駛信義鄉丹大林道墜落邊坡，目前正集結搜救隊、山搜義消趕赴現場。

據了解，一名騎乘越野機車專程從外地來探索丹大林道的李姓男騎士今天駛經指標約18公里處天馬彎時摔落邊坡20多公尺，初步得知騎士意識清楚，但全身多處外傷，同行車友及傷者無法自行救援脫困，轉向林務局南投林區管理處、南投縣消防局求援。

消防局表示，騎士墜落處位在林道18公里處，由於修路的挖土機已進場施工，消防局救護車、勤務車可行駛至林道14公里處，搜救人員再由擔任山搜義消的「機車連」隊伍協助，攜帶獨輪擔架等救援裝備轉乘機車推進到18公里處，將盡快全力救出傷者送醫。

行政院農業委員會林務局南投林區管理處所轄丹大林班道路今年1月24日起開放二輪車輛、執行公務汽車通行，吸引不少越野機車騎士「嚐鮮」或重溫記憶，已完成探索的騎士都分享說，天馬彎路況還很危險，沒重度越野經驗、好體力、好控制力，尚不建議上山。

根據文化部國家文化記憶庫網站資料，丹大林道直通海拔2980公尺的七彩湖，號稱台灣最長林道，是深入丹大地區重要通道，因林道直通美麗的七彩湖，早期一度成為四輪驅動車朝聖地，直到2004年孫海橋因七二水災損毀，不再復建，才遏止車輛進入。（編輯：謝雅竹）1110212