新北中信特攻籃球隊為延續團隊火燙表現，積極補強外援戰力，12日宣布簽下前NBA發展聯盟內線好手艾斯（Aaron Epps），成為陣中第4名洋將。總教練李逸驊期待，艾斯加盟能大幅強化中信特攻內線火力，幫助球隊整體戰力檔次再向上提升。

25歲的中信特攻新洋將艾斯，身高206公分，是名擁有速度的內線型球員。大學時期效力NCAA名校LSU猛虎隊，NBA名人堂球星歐尼爾（Shaquille O'Neal）即畢業於此，近期交易到NBA籃網隊的球星班西蒙斯（Ben Simmons）則是艾斯大學同期的隊友。

大學畢業後，艾斯投入NBA發展聯盟，2018年先在太陽隊打了兩季，2020年轉至騎士隊，留下平均9.7分、6.3籃板數據。上個賽季，艾斯效力義大利乙級球隊阿格里貝爾托奇，繳出14.5分、10.8籃板，並榮膺聯盟籃板王殊榮。

總教練李逸驊分析，艾斯身材壯碩，打法以內線攻擊為主，但同時也擁有外線投射能力，「他的打法滿符合我們球隊現階段需求，之前我們比賽每次罰球次數都比別人少，代表內線進攻不夠多，對手自然會針對我們外圍投射作防守，艾斯如果能強化內線火力，增加其他人外圍出手的空間，內外結合對球隊戰力肯定能帶來有效幫助。」

艾斯近日已經飛抵台灣，正在進行隔離，最快預計3月4至6日主場賽事就能亮相出賽。「這不只是我首度到亞洲打球，更是我第一次到亞洲，之前就聽到許多關於台灣的好評，包括台灣球迷很熱衷籃球，因此我很榮幸能加入中信特攻，也迫不及待趕快出關，和隊友們一起上場作戰。」艾斯表示。