台中市府建構市區自行車路網，提升「台中之心」環狀自行車路網，建設局啟動「魅力東光綠廊悠遊計畫」，將優化2.3公里東光園道，預計今年開工、年底完工，提供更友善的休憩環境，東光園道整體優化，提升東區豐碩歷史意義及價值形象，藉由環狀園道形成的網絡，將台中車站人潮引入周邊景點及商業區，創造區域新經濟、文化、生活新據點。

「魅力東光綠廊悠遊計畫」範圍從自由路至大智路，總長2.3公里，總工程費為6500萬元，園道鄰近台中車站、東區各景點及大型商場，周邊有三級古蹟樂成宮、帝國糖廠、星泉湖、興大園道、綠川興大段、建國市場、秀泰影城(站前)及正在興建中的三井Lalaport購物商場，具備優質地理位置，整備符合需求及友善的園道環境，能有效串聯觀光資源及商場熱點，提升東南區環境。

「魅力東光綠廊悠遊計畫是建構台中市區延續性觀光廊帶不可或缺的一環！」建設局長陳大田表示，該街廓是當地民眾重要生活休憩據點，也是品味東南區特色的人文旅遊觀光路廊，園道內茂密高大的既有喬木是別具特色的都會森林園道。

陳大田指出，過去因樹木浮根、鋪面老舊等因素，東光園道被納入重點優化區域，在延續園道特色與提升品質下期盼賦予園道新生命。優化重點將以「通用設計」為原則，且延伸「台中之心」的識別性且納入生態考量設計複層植栽，營造動植物多樣性的棲地空間，打造人與生態共存的都市友善環境。