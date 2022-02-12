雄中校友贈書家扶學子，希望透過教育協助對方脫貧。（林和生攝）

雄中71級同學會在牙醫師劉仁義號召下，一群校友們抱著一箱箱書籍，跨越高屏溪來到屏東家扶中心，把一本書視為翻轉生命的一個希 望，送給在場43位家扶受助童，期盼收到書的他們，能透過知識脫貧，並將愛的力量持續傳遞下去。

劉仁義以自身成長經驗表示，求學階段放學後就在阿嬤位於菜市場內的檳榔攤度過，協助長輩一邊賣檳榔、一邊讀書，從雄中一路讀到醫學院，在他診所開業前一個月，檳榔攤才結束營業。

他認為自己比別人幸運，透過教育讓他脫離貧窮，直到幾年前的全校同學會，同學們一同討論「要幫這個社會做點事情」，由於當年不少同學同樣出身貧困家庭，且多是透過教育翻轉命運，於是號召校友捐書，贈書是給予希望，每一本書都是一個機會，只要社會有需要，雄友們一定會延續這愛的傳遞。

為符合需求，家扶先讓孩子自開書單，校友們在「接單」後，從募款、訂書、取書、甚至親送，不假他人之手，直接把這股愛的暖流送到孩子們手上。

來自隔代教養家庭的阿勳，家中主要依靠祖父母賣水餃與社會補助維生，熱愛數學的他，積極參與校內外競賽，皆獲得不錯成績，在這場捐書計畫中，他獲得更多練習演算的參考資料，未來立志要成為一名精算師。

屏東家扶中心主任傅敏峰表示，知識就是力量，深信教育能翻轉弱勢家庭生活，但各式參考書籍定價不便宜，感謝雄中校友播下愛的種子，藉由贈書減輕孩子們負擔，也讓他們能與一般家庭擁有相同學習裝備，期許每位家扶學子，日後能夠成為社會需要者的天使，將這愛持續傳承下去。