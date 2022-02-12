內政部移民署為積極落實陽光法案，達成廉政願景，於2月11日辦理2022年公職人員財產申報審查公開抽籤，秉持公平、公正、公開原則，抽選各級幹部、基層共24人，進行後續實質審查，中籤名單並將於移民署官方網頁公布。

移民署致力國境管理、維護國家安全、尊重多元文化、保障移民人權，業務攸關外來人口權益，因此廉能透明、遏阻不當利益輸送至關重要。移民署強調積極落實陽光法案，除了財產申報義務人全數按時申報外，另採電腦隨機亂數取樣方式，辦理財產申報審查抽籤作業。

本次抽籤作業由副署長梁國輝主持、主計室主任曾麗蘭監證，11日共抽出24人進行實質審查，另有1人進行前後年度申報財產比對，公開場合經與會人員見證辦理，名單也將在移民署網站公布。

移民署政風室將加強宣導財產申報授權，期望定期申報財產義務人善用機制，減少財產漏溢報，達到零裁罰的目標。移民署表示，將持續法令宣導及相關輔導作為，使申報人了解申報程序及最新法規，減輕同仁財產申報負擔，落實廉能政府的理念。。