參加民眾用蕭如松畫作的立體幾何圖，剪紙貼至傳統燈籠，十分生動。（羅浚濱攝）

羅浚濱／竹縣報導

竹東鎮蕭如松藝術園區12日舉辦剪紙花燈鬧元宵活動，5場次有百人由藝術家黃孟玲指導，以蕭如松的立體派抽象幾何畫作，自各選擇所愛的顏色製作各種可愛的紙燈，讓傳統燈籠變得更生動，參與的大小朋友都說，製作花燈真的很有趣！

黃孟玲說，此次活動採取蕭如松在60年代的繪畫特徵，就是從過去保守畫風，進入立體派的抽象幾何時期，一躍成幾何立體的重要關鍵時刻。

當時的蕭如松正值壯年，企圖尋找新對象作為表現題材，以絲線將各式摺紙造型，錯落懸吊在天花板上，就紙張旋轉方向所產生隨機組合，線條減少，以色面作為表現主題，產生一種新的偶發視覺印象。

而平塗的效果使蕭如松的繪畫作品平面化，但實有立體派剪紙風格的拼貼效果，造型簡單又極富經營，以一種單純而直接的力量，使觀 賞者有趨向於一種中心的接受感。

這次剪紙花燈鬧元宵活動，以蕭如松的幾何立體風格剪紙圖型，與傳統花燈創作結合，參加者在黃孟玲老師指導下，認真進行剪紙且貼至傳統燈籠上，讓燈籠顯得更生動。

鄭姓民眾帶著全家7人參與製作燈籠活動，姐弟3人也是黃孟玲老師在大同國小的學生，鄭說帶著家人和小孩一起來做燈籠，把立體幾何圖剪紙貼至傳統燈籠很特別，也有如回到兒時快樂時光。

蕭如松藝術園區四方青松茶屋供應下午茶，茶也多種選擇，除了茶也有咖啡，同時配合有甜點，可以自在慢活中度過快樂時光，值得走春踏青。