【LIVE直播】苗栗、台南再傳本土個案 陳時中最新回應。（中時新聞網）

新冠肺炎疫情延燒，國內今新增49例境外移入個案、11例本土個案。本土個案中，包括砂石場群聚、跨縣市家庭、桃機群聚案都有延伸個案，另今也新增一起家庭群聚，為境外移入個案的2個小孩，感染源仍待釐清。

指揮官陳時中表示，今日新增本土個案為4男、7女，介於未滿5歲至60多歲。其中，桃園機場群聚新增1名清潔人員確診（案19645），曾經過隔離，經過幾次快篩、PCR都是陰性，1月21日起滿，但昨日檢出陽性，Ct值38，還需要複驗。

高雄砂石場群聚擴大。（圖／指揮中心提供）

今天有7例本土與高雄砂石場有關連，台南2例、苗栗5例。而台南的兩例為一對父子，兩人都是砂石場的員工，爸爸在高雄砂石場工作，和兒子在高雄上班的砂石場不同；另外5個是在苗栗的一家人，砂石場員工（案19584和案19580）過年去過苗栗，阿姨一家也確診，染疫的有媽媽（案19622）、媳婦（案19644）、2個孫女（19641、19642）與媽媽的大姐（案19643），案19584和案19580同住與非同住共10人染疫。

跨縣市家族群聚案，今再增1人確診。（圖／指揮中心提供）

跨縣市家庭群聚中，4姐（案19431）的基因序列與高雄港相符，由於這起群聚案的確診者在2月4日曾到苗栗，今日一名曾赴相同地點飲食的民眾確診（案19601），足跡相關但未重疊，是否因此染疫還需釐清，這名個案住在台南，Ct值為30.5，還需要複驗。

桃機清潔員確診，Ct值很高。（圖／指揮中心提供）

今天本土的新案有2例，為桃園家庭群聚確診，爸爸（案19521）與2名女兒確診，陳時中表示，爸爸1月23日從大陸入境，A方案（14+0）期滿後，傳染給同住的2個女兒，目前太太檢驗陰性，來源還需要釐清，爸爸本身曾接種3劑智飛疫苗。我們高度懷疑爸爸是在旅館感染，不過時間點不像其他個案拉得很遠，還需要釐清。

醫療應變組副組長羅一鈞說，樹林移工群聚和汐止手搖飲料店員工序列不同，而跨縣市家庭群聚案的四姊（案19431）基因序列與高雄港群聚相同，足跡是否曾經重疊，仍待釐清。因為也有新北、屏東的個案，這樣比較可以釐清，南部比較有可能是源頭；而樹林電子場移工群聚已經有3個案的定序結果出爐（案19494、案19497與案19498）與西提和亞旭電腦群聚案一致。

指揮中心說明，今日新增境外移入個案為27例男性、22例女性，年齡介於未滿5歲至60多歲，分別美國(9例)、加拿大(8例)、阿拉伯聯合大公國及英國(各2例)、香港、哈薩克、荷蘭、吉爾吉斯、德國、印尼、瑞士、緬甸、中國及立陶宛(各1例)移入；另18例調查中。入境日介於今(2022)年1月21日至2月11日。

指揮中心統計，截至目前國內累計19,515例確診，分別為4,154例境外移入，15,307例本土病例，2020年起累計851例死亡，其中838例本土，個案居住縣市分布為新北市413例、台北市322例、基隆市29例、桃園市27例、彰化縣15例、新竹縣13例、台中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、台南市、高雄市、屏東縣及台東縣各1例；另13例為境外移入。