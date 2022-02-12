雖然新年已過，但仍有不少人會到彩券行購買彩券及刮刮樂來試試手氣，之前就有業者表示刮刮樂是否中獎，看幾組代碼就可以知道；但近期有名網友表示，自己近期花300元購買「無敵777」的刮刮樂，在全數刮開後，原以為自己沒有中獎，但卻意外看見罕見的「隱藏代碼」，結果一查發現自己有中獎，而且是直接爽賺三倍的現金。

原PO在刮刮樂上看見隱藏代碼「TTT」。(圖/截取自我愛刮刮樂 ~ 刮卡做公益社團)

原PO在臉書社團「我愛刮刮樂 ~ 刮卡做公益」發文並附上表示，自己近期買了一張刮刮樂，最初以為沒有中獎，但卻在遊戲1區中看見「一個T」，而遊戲2區也有出現「兩個T」，也就是原PO口中所說的隱藏代碼「TTT」，仔細一看，遊戲1區甚至還出現一個「X3」的符號，且下方寫個700元；而根據「無敵777」的遊戲規則，代表著這張刮刮樂的中獎金額為「700元的3倍」，總共為2100元。

「TTT」只有在無敵777中才會出現的代碼。(示意圖/取自中時資料庫)

文章曝光後，有不少網友直呼羨慕並表示，「恭喜發財，分享好運給我」、「真假…我之前刮到一張好像也有X3，以為沒中也沒去刷就直接丟了」、「很多彩卷行都不刷直接說沒中，那種我都不會再去買」、「剛把要丟的刮刮樂拿來對，看到200X2中了400元」、「鬼才會知道！」、「現在才知道，不知道自己賠了多少」；據悉，「TTT」只有在無敵777中才會出現的代碼，另外也有「TSF」及「FHO」兩組，也是代表著獎金3500元及4200元，金額相當可觀，不知道的民眾在買刮刮樂時，千萬要注意啊！