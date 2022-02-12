澎湃新聞12日報導，冬奧會競速項目0.001秒就可能決定獎牌歸屬。中國從探索個人極限，拓展為團隊共同努力。風洞、智慧設備、訓練器材等科技手段，早就成為運動員不可或缺幫手。鋼架雪車便是最凸出代表——2015年中國鋼架雪車國家隊才成立，短短7年後，就由閻文港在北京冬奧會拿下銅牌。

鋼架雪車、雪橇和雪車項目，作為冬奧專案中的「速度擔當」，被譽為冰雪賽道上的「F1」。但對於中國，這個項目曾經更多是空白——北京申辦冬奧成功後，運動員可以通過跨界跨項方式快速培養，但其他難題，就需要科研不斷攻關。

推車啟動加速，是鋼架雪車和雪車雪橇專案的技術核心，它提供的動力勢能，是除了賽道重力勢能以外的唯一能量來源。推車過程全靠運動員的奔跑來提供動力，進行提速。

如何讓運動員起跑擁有更好的能量轉化，是比賽鞋攻克的核心問題——通過3D列印技術，在鞋底設置258顆鈦合金鞋釘增強作用力。

同時，比賽鞋還擁有行業獨創的導流板和翼型降阻設計，可使鞋身整體降低風阻10％，採用仿生流體力學設計的導流線可降低壁面摩擦力53.5％，氮科技中底具備耐低溫、高回彈的特性，材料回彈率高達82.6％，鞋底異形曲面碳板科技材料回彈力提升2％。

在去年12月的運動員賽道實測中，大陸國產雪車比賽鞋起跑推進階段的運動成績，比穿著外資品牌時有顯著提升，最高提速達0.054秒，平均提高0.023秒。值得一提的是，去年的鋼架雪車世界盃分站賽上，冠亞軍也僅差0.06秒。

而在運動員比賽穿戴方面，冬奧組委對鋼架雪車專案有著重重規定：頭盔不允許有空氣動力學設計，比賽服更不允許有任何塗層材料。

因此，中國科研團隊在現有標準之下，盡量透過材料替換優化，降低對運動員速度的阻力。

運動員比賽服則採用3D列印技術，根據每位參賽隊員的肌肉線條比例，配合風洞測試結果，確定最佳分割線條，來保證分割線位置不影響運動員發力，減少運動員瞬間爆發時的損耗。