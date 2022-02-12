去年全球受到疫情加上缺料衝擊，消費性電子產業備受考驗，非蘋陣營兩大指標三星、OPPO本周不約而同端出旗艦手機Galaxy 22系列以及Reno7系列，非蘋旗艦交火，瞄準2022年台灣手機市場，三星、OPPO各自許願，三星力拚雙增，OPPO則採精兵政策，力求穩紮穩打。

三星統計，去年整體手機市場銷量下降10%、但銷額成長7%以上，換言之，高階市場呈現逆勢成長，三星持續樂觀看好今年台灣市場，力拚銷售量、銷售額均有雙位數成長。

三星觀察2021年台灣整體智慧型手機市場，由於受大環境跟供應鏈影響，整體市場銷量約下降10%、但銷額成長7%以上。去年銷量以價格帶分，美金300元以下的下降30%、美金300~600元約下降15%、美金600元以上則約成長10%。

台灣三星電子行動與資訊事業部副總經理陳啟蒙表示，三星樂觀看待今年台灣智慧型手機市場，在整體銷售量、銷售額預估分別約雙位數的正成長，原因來自5G普及化，加上去年電信業者整合，有望提供消費者更多綜效服務，最後就是三星本身產品線組合多元，而三星對自己的期望是可以達到雙位數成長，甚至優於台灣整體市場表現。

關於台灣5G發展，台灣三星仍樂觀看待，即使將有較低資費方案，仍需要有優質的5G裝置，讓消費者產生動力換機體驗5G服務。三星也將攜手電信業者，致力提升5G黏著度，帶給消費者更好的體驗，創造三贏。

OPPO在台灣市場排名第三名，儘管和非蘋前兩名的三星、Sony存在差距，但OPPO自認精兵政策奏效，OPPO昨(11)日發表新機Reno7系列，台灣市場總經理施晃嘉表示，今年OPPO在台灣市場將繼續採取穩步增長的政策，扎根在消費者身上，今年OPPO會有比較靈活的操作，希望今年在台灣可以維持去年的成長步調，OPPO去年在台灣銷售量有2位數的成長。施晃嘉進一步表示，OPPO打得是精準策略，不走機海路線，著重精兵政策，會慢慢往第一、第二名邁進，非常重視消費者對商品的認知。

至於台灣整體手機市場，施晃嘉預估，今年台灣手機市場應該是持平，假設經濟好一點，就有機會成長，去年整個市場往下走，看起來應該是到一個點了，不會再掉了，但是OPPO對本身的期待一定會成長。