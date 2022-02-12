正崴(2392)持續擴大綠能產業版圖，在美國的亞利桑那州鳳凰城建立生產基地，最快第2季就可以生產綠能相關產品，未來公司也計畫與美國當地儲能設備廠合作，在美國加州籌設電動車及校園電動巴士之充電站與儲能設施。

正崴公司目前在美國的洛杉磯、聖荷西及西雅圖分別有研發及行銷據點，唯未曾有過生產基地。有鑑於現在節能減碳等議題已是國際共識，綠能產業已成為各國必要發展的產業之一，產業前景看好，正崴持股100%之子公司(Foxlink Arizona Inc.)公告，取得美國亞利桑那州鳳凰城之不動產使用權。

正崴表示，子公司Foxlink Arizona Inc.此次將在美國亞利桑那州承租既有廠房，以建立生產基地，該廠房面積有168897平方英尺，此基地將是正崴公司首次在美國新增的生產據點，日後將投入於綠能相關產業，生產製造充電站、電動車相關/儲能電池組裝及儲能設備等產品。

正崴公司計畫跟美國當地的儲能設備廠商合作，在美國加州合資建立充電示範站，示範站會結合直流快充180Kwh的充電站與500kwh的儲能設施，以因應未來高度成長的電動車，以及更加快速的充電需求；此外，由於充電站營運會面臨電費飆漲、電力生產成本高漲的挑戰，所以充電示範站將會結合儲能設施，以削峰填谷的方式，降低充電站帶來的電費負擔，同時減低電力公司發電的壓力，有效創造多元的收入來源並產生新的營運模式。

正崴表示，集團除在台灣投資森崴能源公司，從事專業全方面綠能服務外，此次再將綠能相關事業擴展到美國市場，在美國政府鼓勵及補助學校區域校車電動化下，正崴公司的亞利桑那州廠也將針對電動校車、充電站、儲能的需求提供全方位解決方案。電動校車因為閒置時間固定，能提供彈性的閒置能源，故建置充電站與儲能方案，亦可提供車輛到電網（V2GVehicle to grid）的充沛電力，降低電力公司發電成本，預期在高電費的城市，此將會有很大的需求與市場潛力。