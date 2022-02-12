針對美國拜登政府最新發布《印太安全戰略》，國民黨國際部主任黃介正表示，國民黨表達重視與歡迎，並願與美國政府及各界對此進行深度意見交流，促進台美在印太地區的共同利益。

黃介正表示，美國是中華民國的價值盟友與安全夥伴，將台灣進一步列為其印太安全戰略的夥伴，明確表達對台海安全的重視，也沒有改變「戰略模糊」的現行政策。

黃介正認為，該戰略所揭櫫的10項核心項目，台灣多可以扮演更積極的角色；除呼籲政府應深入瞭解該戰略文件的實質意涵，國民黨也準備就對台美共同利益，針對各項實質議題，與美國各界展開對話。

藍營口譯哥、國民黨國際部副主任黃裕鈞認為，華府對於印太地區的安全有一致性的重視，也把台灣視為重要的安全夥伴，未來台美之間可以在這個基礎上，以共同的安全及民主價值上在國際社會合作。

黃裕鈞說，但這個最新的政府戰略也顯示出白宮的戰略布局，與華府智庫的一些聲音有所出入，希望政府特別注意，才能確保台海的安定及安全。