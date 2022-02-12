為了迎接下半季的到來，福爾摩沙台新夢想家在12日主場迎戰台北富邦勇士，也準備好全新紅色球衣，代表他們即將展現勝利的氣勢，全心全意鞏固聯盟龍頭的地位，身為夢想家人氣王的簡浩，更是全身上下都用紅色系列，看來更是喜氣十足！

「這套全新球衣就是一個字，帥！至於準不準，那就請你賽後再來問我吧，」簡浩說，「以前在台銀打球的時候，我也穿過全紅球衣，不過那種紅色沒有今天穿的這麼亮，看起來也更帥氣多了，我很期待穿上這套球衣上場比賽，超開心的。」

簡浩更為了這套全紅球衣準備好搭配裝備，除了自己習慣穿的紅色Nike球鞋，就連護肘套都是深紅色的，簡浩說：「這個護肘套可是有歷史的，大概是在6年前，我在桃園參加SBL明星賽時發的，然後就一直放著，到今天我才拿出來用。」

不過夢想家今天的對手富邦勇士，剛好也穿上深藍色球衣登場，也讓今天這場比賽成為深色系的「紅藍對決」，相信球迷也不會因此看到眼花撩亂。