女星許瑋甯靠「66飲食法」狠甩10公斤，讓不少人躍躍欲試，對此，營養師高敏敏表示，此方法成功的關鍵在於每餐只吃6分飽、晚上6點後不進食，並加碼「3不法則」可望瘦更快！

高敏敏在臉書粉專PO文指出，所謂的「66飲食法」是為了遵守不把胃撐大、不暴飲暴食的原則，並在固定的時間內吃完晚餐，這點跟168斷食法，拉長夜間空腹時間的原理很相似，因為在斷食時，身體會進入「分解模式」，也讓平常大魚大肉的外食習慣能有休息的時間、不再增加腸胃負擔，將空腹時間拉長，則更有利脂肪燃燒。

高敏敏提醒，「3不碰法則」也很重要，包括不碰加工食物、不碰油炸物、不碰冰冷飲料，因為上述這些食物不只熱量高、含鈉量高、糖份高及油脂也偏高，都是造成肥胖原因的兇手。

▍執行66飲食法時，感到飢餓怎麼辦？

1、多喝水：提高喝水量可以避免飢餓感

2、適量黑咖啡：能促進新陳代謝，幫助燃燒脂肪、抗氧化

3、吃低GI、高飽足感的水果：像是蓮霧、蘋果、火龍果、芭樂都很不錯

4、真的餓了就吃盤菜：蔬菜熱量低、富含膳食纖維 多多益善

▍有以下4種症狀的人不要隨意嘗試

1、高血糖／糖尿病患者：易血糖過低、暈眩

2、懷孕／哺乳媽：需要充足營養 宜少量多餐、不適合空腹太久

3、飲食失調疾病者：暴食症、厭食症患者首重先恢復正常飲食

4、青少年／成長中孩童：此時期需要充足均衡的能量營養