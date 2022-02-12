中國代表隊為了在北京冬奧彌補和歐洲強國的差距，除了完善的訓練裝備外，訓練科學性同樣關鍵。這些從無到有的突破，以及留下的科技成就，也許比獎牌和名次更加寶貴——對於中國鋼架雪車、雪車和雪橇運動來說，北京冬奧會是一個新的起點。

澎湃新聞報導，16到18步是鋼架雪車運動員從出發到上車平均步數，如何在有限步數當中，更好地提高每個動作效率，中國鋼架雪車出發區賽道兩邊，排列著8個攝影鏡頭，可精準地捕捉到選手在這十幾步之間每個動作細節。

大陸國家體育總局冬運中心車橇專案數位訓練團隊資料官馮晨瑞表示：「加速度曲線是可以體現運動員在賽道的不同階段，他用力的大小，通過分析這個曲線，讓運動員明白什麼時候可以更好地用力，來制定更加科學的一個訓練方案，然後提高運動員的成績。」

這套由國家冬運中心科學訓練小組，組織研發的數位化科學訓練輔助平台，是大陸國家隊的訓練神器。有了這些科技手段的助力，教練和隊員對於自身缺點更加明確，日常的訓練更加有針對性。

而為了提高運動員推撬技術，團隊同樣創設了對運動員技術動作分析的結構模型，再參照這個標準結構模型，測試分析和訓練。

上海體育學院教育訓練學院院長高炳宏介紹：「其實鋼架雪車的推橇是非常重要的一個動作技術和比賽的重要一部分，因為推橇速度越快，下去之後成績就提高，比如推橇快0.1秒，成績就提高0.3秒。」

高炳宏和他的團隊在2017年年底加入了鋼架雪車國家隊，建立起了一個複合型的科研醫務保障團隊。

在訓練過程中，他們透過心率、血乳酸、肌氧飽和度等指標監控運動員訓練強度，並在訓練結束後，為運動員制定微高壓氧、超低溫冷療、下肢負壓、推拿按摩和營養結合的疲勞消除計畫，協助重點運動員實現疲勞快速消除，為運動員體能的快速恢復提供保障，有效保障不同階段達到高品質訓練的目標。