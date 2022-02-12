政府開放日本福島5縣食品進口，再加上萊豬已在市面上流通，家長與各界擔憂學童飲食安全，為此國民黨主席朱立倫也在臉書貼文，指出校園營養午餐食材仍有7％非國產。對此教育部回應，學校須優先採用「3章1Q」標章食材，其中肉類、蛋類則是一律採用國產品。

朱立倫11日在臉書貼文指出，《學校衛生法》第23條規定「優先」使用國產品，但農業委員會也承認，學校午餐食材仍有7％非國產，呼籲讓孩子的健康受到更完整保障，食材必須嚴格把關。

教育部表示，根據《學校衛生法》第23條規定，食材必須使用中央農業主管機關認證的在地優良產品，而教育部在學校午餐契約範本也明訂，食材採購要配合國產可溯源食材政策，優先採用具「3章1Q」標示食材。

教育部指出，校園午餐食材的肉類、蛋類，一律採用國產在地、具「台灣優良農產CAS」、「產銷履歷TAP」或「台灣農產品生產追溯QR code」的產品，且肉類加工品或再製品，原料來源也應是國產在地的優良產品。

教育部強調，自110年度起，已展開與農委會的合作，強化學校午餐「吃在地，食當季」的低碳飲食教育，並宣導環境永續發展目標，未來也會持續落實。