中央流行疫情指揮中心在去年5月中旬將全國升為三級警戒，要求多個行業停業、餐飲停止內用重創勞動市場，但據勞動部統計指出，去年失業給付領取件數或金額均僅創下近11年來次高，皆次於新冠肺炎疫情爆發的2020年，勞動部官員推估，2020年外銷受阻因此主要衝擊為製造業、2021年主要衝擊內需服務業，我國製造業就業人口仍較多，因此去年領取失業給付人數未如前年多。

據統計，2020年全年失業給付共核付50萬8329件、核付金達115億餘元，金額創下近10年來新高，2021年全年則核付41萬5503件、核付金額達94億餘元，金額則創下近11年來次高。

資遣通報也發現，2020年通報人數達16萬9983人、2021年則為13萬8532人，資遣人數較前年也有減少。

勞動部勞動力發展署就業服務組組長陳世昌表示，從近2年失業給付核付時程觀察，2020年核付高峰期落在4月至6月、2021年則落在7月至9月，均與疫情造成的非自願離職情況時序關聯性高。

陳世昌說，推測為2020年受到世國多國採取如封城強硬措施管制，致使消費能力下降、我國製造業為外銷導向，進而受到影響被迫資遣員工，且多半製造業均會如實投保；而去年則為受到國內疫情升溫影響，多影響內需服務業，宥於部分內需服務業投保慣性，因此影響人數有所落差。

依就業保險法規定，失業給付請領時效僅有2年，陳世昌提醒，目前勞動力發展署仍開放民眾可以線上申辦失業認定，民眾可以透過勞動部「失業給付線上申辦」系統、電子郵件、傳真等方式申請失業給付及辦理失業認定。