近日社群平台發起一項「敢不敢放上至少五年前的自己」活動，網友紛紛響應PO出自己舊照，立委周春米也在臉書放上自己學生時期的照片，網友看了驚訝不已。

周春米在臉書挑戰「敢不敢放上五年前的自己」活動，並一次回到33年前。她強調，這真的是她，絕無P圖，這是當年台大法律系畢業時的學士照，並問：和現在還像嗎？

周春米也邀請初選2位可敬的同事鍾佳濱、莊瑞雄接力，她說，歲月這把刀才是刀刀見骨，初選則是光明正大、各憑本事的君子之爭，讓我們團結為屏東的未來共同努力。

在找照片的時候，周春米也發現，五年前2017年正好是她邀集退輔會、國防部、縣府跨部會協調大武營遷建和屏東榮總興建的會勘，五年來奔走中央和地方，緊盯醫院進度，五年後的今年，屏東榮民總醫院就要完工，讓屏東醫療大步向前。

而照片中，周春米一頭短髮、濃眉大眼，相當空靈，網友看了也直呼「好漂亮」、「可以跟林青霞PK了！」「氣質美女」、「被政治耽誤的玉女紅星」。