台灣科技大學與民族實中簽約合作，由台科大營建系楊錦懷教授規畫一系列綠色科技課程，協助培訓民族實中師資，以太陽能技術資源出發，教導國中老師打造太陽能教具，並一同規劃適合國中生的專業導向學習課程，將綠色科技向下扎根。

台科大校長顏家鈺表示，民族實中是台科大的鄰居，雙方有許多合作的契機，台科大有很多技術實力，可以把發展的技術在民族實中實現，而大學教授向下和國中生推廣科技，將科技變得淺顯易懂，國中學子若都能了解和接受，也有助於大學端對社會大眾推廣技術，希望雙方未來有更多合作的開始，關係也越來越好。

民族實驗中學校長洪錫璿說，素養導向學習強調未來的能力，大學端有最新的科技和社會接軌，透過國中和大學合作，大學研究單位技術若可以讓國中生理解，不一定是要教很深的東西，卻可以讓國中生了解未來發展的趨勢，讓學生有學習的動機，很感謝台科大把手往下延伸，投入基礎教育。

台科大教授楊錦懷成功研發出世界第一片結合透視、隔熱與發電三機一體太陽能節能玻璃，他將此技術應用在台科大帆船大樓，也在杜拜阿爾馬克圖姆國際機場建造樣品測試屋，這次他將教導民族實中的教師們打造一個能隔熱、省空調、發電的太陽能教具，並讓國中的同學們學習綠色科技與節能減碳，一起做太陽能實驗、太陽能模擬軟體實驗、節能實驗與太陽能實品DIY。