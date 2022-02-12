受到新冠肺炎疫情影響，據勞動部統計，近2年來領取失業給付勞工分別創下近10年來最高及次高，有部分勞工遭老闆資遣後才發現老闆沒有幫其投保就業保險，無法領取失業給付，向法院提告後，法院也判決雇主應賠償16萬餘元的失業給付給勞工。

該名勞工在台中市某家連鎖旅行社工作，該家旅行社在2020年4月時資遣該名勞工，但勞工要申請失業給付時才發現雇主從2018年就未再為其投保就業保險，若依投保薪資4萬5800元、失業給付6個月試算，應賠償16萬4880元。

勞保局表示，當勞工非自願離職、且離職退保當日前3年內，保險年資合計滿1年以上、具有工作能力及繼續工作意願、並向公立就業服務機構辦理求職登記，14日內仍無法推介就業或安排職業訓練時即可領取最長6個月、6成投保薪資，若為特定對象則可延長至9個月，而若有受扶養眷屬最多可以加發至8成投保薪資。

勞保局指出，若投保單位未為其所屬勞工辦理投就業保險，將從僱用之日起，至參加保險之前一日或勞工離職日止應負擔之保險費金額，處10倍罰鍰，勞工因此所受之損失，並應由投保單位依本法規定之給付標準賠償之。