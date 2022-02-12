林口警分局昨(11)日晚上21時起，為鞏固轄區治安交通穩定、阻斷防疫破口並強力取締酒後駕車，經大數據分析評估，擇林口及泰山區治安要點及重要路口等，規劃區域性擴大臨檢及路檢維安勤務，統合優勢警力實施威力掃蕩，全面掃除犯罪因子並全力阻斷疫情破口，展現警察貫徹打擊犯罪與防疫決心。

林口警統合優勢警力深夜擴檢掃蕩，拼治安穩交通阻疫情破口。(林口分局提供)

經了解本次擴大臨檢期間共計查獲竊盜案4件1人、違反毒品防制條例3件3人、毒品通緝案2件2人、告發交通違規3件、通報排氣管改裝噪音車1件。另針對防疫工作，著力於臨檢盤查居家檢疫身份者，共計435人次，透過強力臨檢與取締，期能有效嚇阻居家隔離與檢疫者，切勿違反防疫規範，違者將依法送辦，絕不寬貸。

林口警統合優勢警力深夜擴檢掃蕩，拼治安穩交通阻疫情破口。(林口分局提供)

分局長陳忠龍表示，因應疫情擴散情事，為落實防疫政策，特別結合區域性擴大臨檢，並針對重要路口及治安要點等，以臨檢路檢交叉執行模式，清查轄區KTV、養生館、汽車旅館、釣蝦場等行業，有效阻斷防疫破口，期能穩定疫情與治安、交通，另針對酒後駕車取締亦透過縝密部署，以優勢警力封鎖重要路口，實施強悍執法，擴大打擊效能，壓制不法氣燄，營造更優質的宜居生活環境。