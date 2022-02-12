美國疾病管制暨預防中心（CDC）11日公布最新研究成果。報告指出，第3劑新冠肺炎疫苗在接種4個月後，原本的重症防護力會由前兩個月的91%，下滑至78%左右。這意味著民眾有可能要接種第4劑疫苗，特別是容易因感染新冠病毒而出現併發症，或是感染後有高死亡風險的族群。

報告指出，隨著Omicron的大流行，接種第三劑對重症的防護力在邁入第4個月後，會由前兩個月的91%下滑至78%。數據也顯示，第三劑疫苗在預防急診的效力，由第二個月的87%下滑至第四個月的66%，到了第5個月效力更僅剩31%。不過，目前第三劑滿5個月的人還很少，這項數字可能會再變化。

與只接種兩劑疫苗的人相比，在Omicron大流行下，只接種兩劑疫苗的人在第二個月預防急診的效力約69%，到了第5個月僅剩37%。此外，該研究中因新冠肺炎而住院的患者中，43%的人未接種疫苗，45%的人接種兩劑疫苗，12%的人接種第3劑疫苗。

這項研究於2021年8月26日至2022年1月22日，針對全美10個州的確診案例進行研究而得出結論。CDC建議，舉凡符合條件的人都，建議在間隔時間期滿後施打加強劑，以維持最佳的防護效果。

CDC的研究結果支持先前的論點，即輝瑞與莫德納疫苗不論打了第2劑還是第3劑，在以Omicron與Delta為主導的大流行時期，都不太有效。但這項研究有其限制性；其數據並沒有區分接受第三劑的人是否有免疫功能低下，也沒有按年齡細分效力，更沒有明被追蹤者是否有潛在健康危機。

不過，美國首席防疫專家佛奇（Anthony Fauci）近日接受英國《金融時報》訪問時指出，並非每個人都有必要定期接受加強劑的施打。「這取決你是誰。如果你是一個正常、健康的30歲成年人，沒有任何慢性病，你只需要每4到5年再打一次加強針就夠了」。