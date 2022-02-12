凱悅酒店集團（NYSE: H）深化布局休閒旅遊市場，宣布亞太地區最新品牌拓展計畫，規畫將首次引進3個別具特色的酒店品牌，以全面概括千禧世代、Z世代等不同細分市場客群，加速深化旗下奢華和生活風格品牌布局。

預計首度引進的3個酒店品牌，包括凱悅嘉薈（Caption by Hyatt）、凱悅悠選（Destination by Hyatt）和Thompson Hotels，將提供更加多元化的酒店體驗，以更加滿足旅客、「凱悅天地」會員及酒店業主不斷增加的需求。

2019年推出的凱悅嘉薈融合生活風格酒店的設計感和舒適性，以及精選服務酒店的靈活變通和自助自享，致力打造真正融入當地生活與文化的酒店品牌。凱悅酒店集團表示，亞太地區首間凱悅嘉薈酒店將落腳上海的中山公園商業區。

凱悅悠選品牌囊括一系列各具特色的獨立酒店、度假村和度假公寓，目標透過沉浸式體驗、原創酒店設計與真誠溫暖的服務，連結住客、在地居民及在地風情。有望成為品牌亞太首間據點的青城山尊酒店規畫今年正式開業，品牌亦將於大連亮相。

Thompson Hotels為志同道合、具文化觸覺敏銳的旅客提供充滿活力的聚集地，交匯多元文化，混搭融合多種風格的音樂、藝術品、餐飲和酒店設計。亞太首家Thompson Hotels預計明年於上海浦東黃浦江畔的世博園內亮相，為休閒旅遊、參加展會旅客提供精緻獨特選擇。

同時，凱悅酒店集團持續強化阿麗拉（Alila）品牌在亞太的影響力，包括阿麗拉太湖蘇州、馬爾地夫的Alila Kothaifaru Maldives、馬來西亞亞庇的阿麗拉別墅沙巴達利灣（Alila Dalit Bay）均將盛大開業，打造並呈現獨具高度的私密空間、匠人藝術、個性化服務和客制化體驗。

凱悅酒店集團指出，阿麗拉太湖蘇州位於中國名茶碧螺春之鄉的西山島上，可坐擁太湖迷人全景。Alila Kothaifaru Maldives則位於馬爾地夫南部的拉環礁（Raa Atoll），可輕鬆探索當地豐富的海洋生物資源。

而致力以全球視野演繹在地風情的安達仕（Andaz）品牌，亦將於南京河西及澳門開出新據點，進一步拓展大中華區布局。品牌今年亦將進駐泰國，於芭堤雅海濱區開出Andaz Pattaya Jomtien Beach度假酒店，明年則進駐首都曼谷市中心的綜合性社區One Bangkok。