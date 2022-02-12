全球疫情持續延宕，世界經濟的復甦與變革，新型網路安全問題的湧現等，都在不斷加速著企業的數位化轉型進程，有鑑於此，VMware點出2022年網路數位科技中的幾大趨勢，包括雲端、安全、應用、數位化空間以及企業區塊鏈。

1.雲端：跨雲聯邦數據結構的出現將使客戶能夠減輕數據的負擔。VMware Cloud技術長Marc Fleischmann認為，很多公司已經明確了其跨雲應用移植解決方案，但數據的可移植性仍是一項巨大的挑戰，更何況數據是推動應用的「燃料」，故在未來兩年將出現一個跨雲聯邦數據結構，對於客戶成功實現多雲架構操作化的關鍵障礙之一數據引力，將起到緩解作用。

2.安全：威脅者將利用竊取的證書對《財富》世界500強企業發起雙重勒索軟體攻擊，而科技行業將奮起直面此一挑戰。VMware資深副總裁暨網路和資深安全業務部總經理Tom Gillis表示，隨著企業機構採取網路分段措施來阻止勒索軟體的傳播，攻擊者已經開始利用可信證書在整個網路中自由移動。憑借一套有效的證書，攻擊者可以在不引起任何警覺的情況下完成許多惡行。今年已經出現了Kaseya和Colonial Pipeline等嚴重的勒索軟體攻擊，但2022年威脅者只會進一步「興風作浪」，大型企業將會因證書被盜而遭遇雙重勒索軟件攻擊。

3.應用：2022年將出現新的工具，將Kubernetes(K8s)模式帶入新的領域。這些工具將解決各種新問題，並改變開發、安全和維運實踐相互融合的方式。事實證明，K8s在容器基礎架構方面取得了成功，它的嵌入式理念具有更廣泛的適用性。越來越多的系統將使用基於清單的模型，這些模型正是通過K8s得到普及。

4.數位化工作空間：2022年無密碼認證將成為避免攻擊的「必需品」。VMware終端用戶計算傑出技術專家Brian Madden 認為，在終端用戶計算領域，預測主要趨勢就是無密碼認證的廣泛采用和普及，且這是該領域向前發展的「必備」條件之一。大多數攻擊可以通過使用更強大的認證方法予以避免。

無密碼認證是一種使用不同因素取代用戶密碼的多重認證。用戶可以在一天中通過指紋或面部掃描來獲得訪問企業資源的權限，而不必記住一個不斷更換的密碼或使用認證器應用。不僅如此，VPN將從2022年開始被迅速淘汰。在疫情期間，企業意識到VPN是他們最脆弱的領域之一。對於需要廣泛訪問企業網絡的遠程用戶，VPN沒能為他們提供足夠的安全。微邊界、實時安全態勢檢查以及各種具有廣泛可用性的SASE產品將取代VPN。

4.企業區塊鏈：各大金融機構將在生產中部署區塊鏈技術。VMware技術長Kit Colbert表示，當前企業的多方參與工作流十分零散，維護起來非常復雜，因此會導致延誤、增加成本，並阻礙創新。工作流數據往往在企業內部被孤立，使得跨邊界數據共享和協調步驟效率低下、成本高昂。區塊鏈/分散式帳本技術(DLT)可以在這方面發揮作用，而隨著熱門的加密貨幣和非同質化通證(NFT)也建立在區塊鏈之上，區塊鏈正在悄悄地在企業中掀起波瀾，推動實際生產力的提高。區塊鏈的真正力量在於它可以使多方在一個共享、可信賴的數據源上一起工作，從而完整、安全地實現交易的數字化。成熟的技術、新的交付模式、各類標準的採用，以及廣泛而充滿活力的生態系統，正在加速企業對區塊鏈的採用。