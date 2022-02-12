蔡詩萍批質疑蔡英文博士學位者「不肯醒」 賀德芬嗆：我看他才是睡不醒、裝痴賣傻！

蔡英文總統「論文門」爭議多年，而近日英國倫敦大學網站一篇聲明指蔡英文取得倫敦政經學院的博士學位沒有問題，連日來仍引起不少討論，部分人士的質疑聲浪也未止息，資深媒體人蔡詩萍日前表示，「不肯醒來的人」終究不肯醒來。對此賀德芬也頗為火大，「我看他才是睡不醒」

國民黨立委鄭正鈐、教授賀德芬、律師張靜及媒體人彭文正9日召開記者會抨擊倫敦大學包庇總統蔡英文不存在的論文與博士學位。會中，賀德芬指出，倫敦大學文章曝光後，在臉書看到大作家蔡詩萍等等都呼應總統府2019年7月開記者會的論點，包含倫敦大學說了算等等，「所以我說蔡詩萍先生，你是不是新接了總統府發言人的位置？」。

賀德芬指出，倫敦大學說什麼都沒什麼了不起，即使說它有論文都不算，因為在國內並沒有拿出論文，因為擔任客座教授不必審查論文；她提到，其他人即使抄襲論文、買論文、關說等都沒有這樣故意違法、由黨國體系來包庇要嚴重，這是非常嚴重，讓學界人憤恨不已，「竟然有學界的人袒護，我看他才是睡不醒、裝痴賣傻」。