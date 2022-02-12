最近流行背小包包，不過包包容量太小實在是裝不了什麼東西，有網友就提出疑惑，她常常看到大街上許多會打扮的女生都背著小巧精緻的包包，但她實際拿到小包包發現，根本連裝個水壺都很困難，讓她不禁好奇，「漂亮女生是不是都不喝水？」。

一名網友「Dcard」發文表示，自己一直以來都是背帆布袋出門，看到路上的女生背著小廢包逛街，都覺得好漂亮、好羨慕，直到最近在阿姨的贊助下，她才獲得人生第一個有品牌的小廢包，但正當開心的想背出門時，卻發現了一個「重大的Bug」，包包根本連水壺都塞不下。

於是她找來容量不大的小水壺，終於可以放進包包裡，但卻佔據了大部分空間，幾乎無法再放其他物品，這讓她不禁提出疑惑：「這讓我想起那些背更小包的漂亮女生，請問各位小廢包前輩都是怎麼解決飲水問題的呢？難道想漂亮逛街真的只能訓練自己成為駱駝了嗎？」。

貼文引起熱烈討論，許多女生紛紛表示「我出門真的就不喝了，嫌上廁所麻煩」、「去餐廳才喝水或買手搖杯之類的」、「我都是背大包包啦不過裡面也不會裝水就是了，太重」、「我都再拿一個小提袋裝水壺」、「出門買一瓶拿手上或是男友會帶」。