行政院8日宣布將開放日本福島周邊五縣市食品進口，衛福部食藥署於當日已預告「輸入日本特定食品應檢附輻射檢測證明向查驗機關申請查驗」草案、「停止輸入查驗之日本食品品項別及其生產製造地區」等草案；不過，國民黨、民眾黨立法院黨團主張，相關行政命令應從備查改為實質審查，對此，行政院官員表示，行政院尊重立法院職權，依法辦理。民進黨團總召柯建銘也說，實質審查沒問題，過去美豬、美牛開放進口也是這樣處理。

配合福島食品進口解禁政策，食藥署8日預告訂定「輸入日本特定食品應檢附輻射檢測證明向查驗機關申請查驗」草案、「停止輸入查驗之日本食品品項別及其生產製造地區」草案，並預告廢止「公告日本受輻射污染地區生產製造之食品，暫停受理輸入報驗」，預告期10天，最快21天。

依據規定，行政命令修正經預告後，僅須送立法院備查，但立法院職權行使法也明定，政府各機關依其法定職權或基於法律授權訂定的命令送達立法院後，應提報立法院會，若有15人以上連署或附議，即交付有關委員會實質審查。

前年蔡政府開放萊豬進口時，在野黨極力要求下將備查改為審查，但在立法院會表決時，民進黨團仍以過半席次優勢強行過關，並否決在野黨相關提案。

此次政府宣布福島食品解禁，國民黨、民眾黨團再度以食安疑慮為由，要求相關行政命令修改需實質審查。對此，柯建銘表態，備查改審查沒有問題，毫無爭議，以前美豬、美牛開放進口也是這樣處理，福島食品解禁問題也會比照辦理。