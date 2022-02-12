聯想（Lenovo）為掌握2022金虎年科技趨勢，針對亞太市場觀察，發表4項科技發展重大預測，預期混合工作模式、重視碳中和及環境保護等永續發展、追求更舒適直觀的個人化體驗等3趨勢將成為主流，以確立產品與服務的未來發展方向，為長遠轉型奠定基礎。

預測一：「隨處工作」科技日漸普及，企業差距日益擴大

Lenovo指出，在遠距辦公趨勢帶動下，過去1年視訊軟體使用率大幅提升，亞太地區的成功企業將加速採用功能更強大的資訊科技服務，以打造更聰明且靈活的混合辦公工作模式。此類新興工作型態的興起得益於多種創新技術。

首先是更先進的人工智慧（AI）。目前AI已能有效去除繁忙亞洲城市中的背景噪音、提高隱私度並實現無縫連網功能。擴增實境（AR）亦將扮演重要角色，以智慧便捷方式匯集大量資訊，方便用戶隨時使用。

而遠端桌面解決方案、特別是整合雲端服務與企業級安全防護者，可讓員工隨處辦公時獲得必要的IT支援。其他堅持沿用舊有系統、盼能恢復過往模式的企業則往往拒絕改變，面對勞動人口年輕多元的亞洲市場，這些守舊企業將越來越難招募人才及凝聚員工向心力。

預測二：永續發展成為技術創新與產品設計首要考量

「永續發展」是近2年全球熱門關鍵字，也是亞太區市場開始正視可持續發展問題的重要里程碑。如金管會2020年8月公布「公司治理3.0－永續發展藍圖」，強化企業社會責任（CSR）報告書ESG資訊揭露，立法院去年亦宣布著手進行氣候變遷法相關立法修法工作。

Lenovo認為，科技產品是否符合可持續發展原則，將成為設計時的首要考量。永續材料將獲亞太產品製造商青睞，不僅使用率大增，取得也更容易。未來能立足市場的產品，將結合回收塑膠、纖維與金屬，生物塑膠等可自行分解材料，以及亞洲常見的竹子等可再生原料。

預測三：網路安全科技升級，仰賴密碼的安全機制已成過去式

未來的網路安全機制將以AI和精準感測技術優先，Lenovo預期，公開金鑰基礎架構（PKI，即目前用來登入行動銀行App的安全機制）和多因素驗證（MFA）應用會隨之增加，扭轉過度仰賴密碼的局面。

Lenovo認為，今年網路與裝置安全機制將更偏重運用指紋、臉部、虹膜和聲音等人體特徵的生物辨識技術。相關感測技術的發展，也能讓使用多種語言、識字程度不一的偏鄉人口，有更多機會享受科技的便利。

預測四：電腦產品使用將變得更人性化

Lenovo指出，人類的生理構造並不適合長時間對著電腦螢幕、在鍵盤上不停打字，但現代人一天除了睡覺外，多數時間都在使用科技產品。因此，未來的產品設計將更符合人體工學，即使長時間使用也不會造成身體負擔。

展望後市，Lenovo認為鍵盤和觸控板將不再是開發重點，折疊式面板（flexible display）、人體工學滑鼠、觸覺回饋裝置、語音與文字雙向轉換服務，以及結合AI的直覺式輸入技術，反而將成為主流趨勢。