高雄又一家老字號電影院將走入歷史！位於新堀江商圈的30多年奧斯卡影城業者公告，由於業務考量，將於2月14日情人節結束營業，消息一出後，令不少網友感慨「真是時代的眼淚」、「再見了青春」。事實上，近年高雄電影院市場重新洗牌，奧斯卡受到三大主因夾殺出局，包括新堀江商圈沒落人潮銳減、新影城加入戰局及影音串流平台興起。

奧斯卡影城原本悄悄在LINE官方帳號公布停業消息指出「本戲院因業務考量將於2月14日結束營業，感謝多年支持，奧斯卡伴隨高雄人的成長記憶，畫下句點，我們以不捨的心情跟各位說聲珍重再見，謝謝大家。」直到今天早上才在大門口張貼公告，有民眾還特地到場力挺。

奧斯卡將於情人節結束營業，令影城外頭的攤商感到唏噓，網友則感嘆，「難得之前重新裝潢硬體都比變得比較好的說… 票價也還可以，可惜了」、「青春的回憶，以前就在奧斯卡的門口旁擺攤賣衣服阿，真懷念」，但也有人直說「會收起來不怎麼意外⋯整體氛圍與現代的潮流相對比已經顯得格格不入了！」

新堀江商店街永續發展協會執行長楊翔茗透露，奧斯卡影城的地主是高雄陳家，約莫2、3年前陳家已打算收回土地，雙方最後鬧上法院，如今隨著「奧斯卡」熄燈恐怕對商圈來說又是個打擊，近兩年來疫情關係，新崛江少了不少外來客，人潮不到以往的一半，也呼籲高雄市政府多多正視，協助商圈活化。

近年高雄老字號電影院相繼熄燈，包括三多戲院、和春影城、美奇萊影城等，目前除高雄大遠百威秀影城、大立百貨in89豪華影城、高雄夢時代喜滿客、高雄兩家國賓影城外，去年底也加入台鋁秀泰影城，今年第一季將迎來岡山秀泰影城，2023年威秀影城將進駐「義享天地」B館，也令高雄電影市場重新洗牌。