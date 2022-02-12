桃園市政府前副發言人王珮毓（中）日前請辭，12日在臉書發表聲明參選桃園市議員。（王珮毓提供）

桃園市政府前副發言人王珮毓日前請辭，12日在臉書發表聲明參選桃園市議員，她說，將回到最熱愛的家鄉，為平鎮鄉親服務。希望用市府經驗，扎根社區營造，促進文化產業轉型，教育、親子建設也是最關心議題之一，希望打造友善育兒城市。

她寫到，在平鎮長大，一路就讀中壢國小、復旦國中到中壢高中。媽媽是美髮師，爸爸投身工運，從小因父母忙碌，獨立自主個性，從小養成獨立自主的個性，不願讓家人操心。

她也說，大學畢業後，到平鎮復旦國小擔任實習老師，也曾到頭洲國小、育仁國小任教。後來我投身公共事務，擔任市民代表，卸任後，有幸受到鄭文燦市長的提拔，進入市府磨練，擔任市長幕僚。跟在鄭市長的身邊，我學習到城市治理與地方建設的推動，並跳脫官僚思維，回應市民的需要，讓桃園市成為宜居宜業的進步城市。

王珮毓又說將用市府經驗，扎根社區營造工作，共同努力振興地方產業，促進文化產業轉型升級。另身為2個孩子母親，「教育」與「親子建設」是我最關心的議題之一。建立健全完善的教育環境，打造一個友善育兒的城市。

他強調，桃園是我居住的城市，平鎮是我的家鄉。我熱愛這座城市，更盼望我的家鄉有更美好的未來。我將盡我所能貢獻與付出，努力爭取大家的支持，請讓我做您的發言人，為您爭取權益，為您打造更美好的平鎮。