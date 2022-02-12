今天有7例本土與高雄砂石場有關連，台南2例、苗栗5例。而台南的兩例為一對父子，兩人都是砂石場的員工，爸爸在高雄砂石場工作，和兒子在高雄上班的砂石場不同；另外5個是在苗栗的一家人，砂石場員工的阿姨家確診，染疫的有媽媽（案19622）、媳婦（案19644）、2個孫女（19641、19642）與媽媽的大姐（案19643）。

而跨縣市家庭群聚今天再增1人確診（案19601）為台南人，過年時去過苗栗，因為2月2日-2月4日的跨縣市家族曾去苗栗旅遊，都在某知名仙草店有足跡，但吃的時間不同，因為實聯制通知而採檢確診，Ct值30.5，無症狀。仙草店其他員工陰性。累計9人確診。其中此群聚案中的四姊（案19431）基因序列與高雄港一樣。

陳時中強調，案19601與先前跨縣市家族的群聚，不算是足跡重疊，個案足跡並沒有直接時間點的重疊，加上個案的Ct值很高，因此可能要復驗才會確定，而且關連性也需要再釐清。

陳時中補充說，跨縣市今天新增的個案，陳時中補充說，目前得到的通知是，同一個地點，但時間並不相符，但還需要再問清楚，目前收到的訊息是，有關聯、無重疊。