年底首都之戰備受關注，繼國民黨前副主席郝龍斌拋出藍白合，戰鬥藍發起人趙少康也認為在野合作才能成事，趙少康今天表示，藍白能夠合作當然最好，但合不成也沒辦法，畢竟這種事勉強不得，其實就是各其所需，彼此各退一步，才有可能合。

趙少康昨天在臉書貼出和台北市長柯文哲同框的照片，提及年底地方選舉，甚至2024總統大選，在野各陣營勢必合作，才能略微平衡監督制衡，藍白之間真誠對話才能合作，在野合作方能成事。

趙少康中午出席陸軍官校專修班校友會年會活動，被問到藍白合一事，他說，能夠合當然最好，如果合不成，也沒辦法，這種事勉強不得，其實就是各其所需，大家若都覺得有需要，然後彼此各讓一步，才有可能合，否則若一方覺得不需要，或者沒有要到想要的，也許就不要了。

趙少康表示，因此藍白彼此要心甘情願，雙方共同目標就是拉下民進黨，在此狀況下，若願意合就可以合作，但若缺乏大的目標，只為了小我，就很難合作。

至於民進黨籍台北市議員王世堅形容國民黨立委蔣萬安事暖男，但也提醒不要變成軟男，現在蔣的種種作為是「不犯錯、不得罪、不決定」，趙少康說，蔣萬安的能力、學歷都不錯，每個人都有其個性，有的人比較強悍，不可能每個人都一樣，而台北市副市長黃珊珊有其問政與行政經驗，也是很優秀的候選人。

趙少康指出，台北市的基本盤是藍大於綠，若代表民眾黨參選的黃珊珊拿到20％，蔣萬安就比較危險，屆時支持者考量到若蔣萬安和黃珊珊分票皆會落選，反讓民進黨候選人當選，是否出現策略性集中投票，有待觀察。

被問到蔣萬安的蔣家身世遭受質疑，趙少康直言，這很無聊，大家都知道蔣萬安不是靠身世，而是靠自己的努力，而且有蔣家DNA的也不只蔣萬安一人而已。