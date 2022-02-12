在中和經營通訊行的34歲鍾姓男子，11日上午4肢瘀傷昏厥，由24歲陳姓員工協助送醫，但到院時已無呼吸心跳，經急救後宣告不治，警方追查發現23歲詹姓前老闆是主嫌，陳男也有參與行凶，疑因頂讓通訊行的債務糾紛所致，今依涉犯殺人罪將詹嫌等4人移送新北地檢署複訊。

新北地檢署表示，中和通訊行老闆疑遭毆打致死案，檢察官已相驗完畢，將擇期解剖，釐清死亡詳細原因。