中和通訊行老闆遭毆致死案 檢方將解剖釐清死因 14:332022/02/12 中時 陳慰慈 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 34歲鍾姓男子在新北市中和區經營的通訊行內遭毆傷致死，警方11日晚間9時許逮捕詹姓主嫌等4人。（葉書宏攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 在中和經營通訊行的34歲鍾姓男子，11日上午4肢瘀傷昏厥，由24歲陳姓員工協助送醫，但到院時已無呼吸心跳，經急救後宣告不治，警方追查發現23歲詹姓前老闆是主嫌，陳男也有參與行凶，疑因頂讓通訊行的債務糾紛所致，今依涉犯殺人罪將詹嫌等4人移送新北地檢署複訊。 新北地檢署表示，中和通訊行老闆疑遭毆打致死案，檢察官已相驗完畢，將擇期解剖，釐清死亡詳細原因。 甲仙河邊浮3狗屍 棄者恐觸法 林秉樞成魔遭8罪起訴 備份硬碟還有13位女性受害 #中和 #通訊行老闆 #通訊行 #新北地檢署 #解剖 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 中和通訊行店長遭毆死 疑涉案前老闆等4嫌遭逮 21:012022/02/11 社會 老闆就醫亡 助送醫員工竟是凶手逮4嫌 04:102022/02/12 社會新聞 《國際經濟》歐盟綠色投資項目 德國反對核電加入 15:062022/01/24 財經 新北新進266名官警 基層怨：16個分局僅中和不補人 16:592022/01/24 社會 國道3中和隧道北向3車連環撞 車流大量回堵 14:472022/02/02 社會 星展銀買花旗最終價格這天見真章 金管會緊盯 18:452022/02/08 財經 好市多買iPhone「這點」完勝 內行激推：買貴也划算 14:152022/01/24 生活 被逼迫在直播節目恐嚇高嘉瑜 林秉樞女秘書獲緩起訴 20:302022/01/25 社會 新竹2天搖12次 專家：恐是強震前兆 04:102022/02/06 社會新聞 林秉樞起訴8罪遭求「從重量刑」 新北檢曝原因：不知反省 19:202022/01/25 社會 《生醫股》浩鼎自製新冠肺炎疫苗BCVax 對各變種均有中和效果 17:392022/02/08 財經 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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