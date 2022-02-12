在12日福爾摩沙台新夢想家與台北富邦勇士開打賽前兩個半小時，空無一人的洲際迷你蛋體育館，突然看到一名夢想家球員開始熱身練投，且在三分線外頻頻出手命中，原來是本季還沒上過場的夢想家射手吳松蔚，他的認真揮汗投籃模樣令人動容，也感覺他快要復出了。

吳松蔚是在去年11月20日，也就是夢想家第3場熱身賽，當時在台大體育館出戰新北國王，吳松蔚卻在比賽期間不小心扭傷左腳踝退場，到現在還在努力復健當中，不過當時他陷入到底要開刀還是打PRP的兩難抉擇，幸好身為夢想家球員發展總監的田壘，給了他最好的建議。

「我還記得當時是被阿敏哥踩到腳，結果左腳踝韌帶內外側全都斷掉了，讓我陷入兩難處境，當時也聽了很多人的建議，其中壘哥給我的建議，應該是最好的，」吳松蔚說，「壘哥告訴我，動刀就等於破壞，只要腳去凹角度就會比較危險，他是以過來人與學長的身分告誡我。」

所以吳松蔚最後選擇不開刀，而是接受PRP與葡萄糖注射，「我大約打過4次PRP，以及6次葡萄糖了，目前腳的狀況還好，希望在本季結束前可以回歸，不管我回歸之後，能夠打多少時間或是上不上得了場，我只想趕緊復出，其他東西再說。」

就算農曆新年期間，所有醫院診所都沒有開，也讓吳松蔚無法回診或治療，但他仍然把握所有時間，努力繼續訓練與復健，「我在過年期間也都很努力復健，不是跑步就是做體能，就是希望可以趕緊回歸。」看他今天練投之際還堅持戴著口罩做心肺訓練，相信吳松蔚絕對很認真！