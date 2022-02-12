新冠肺炎疫情延燒，國內今新增49例境外移入個案、11例本土個案。其中，桃機群聚案延伸增加3名確診，包括1人為桃機清潔人員，另2人則因父親自上海入境，解隔後回家第3天出現症狀列入境外個案，而2名女兒後續也被驗出確診。