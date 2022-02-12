桃機又增清潔人員染疫 採檢陰轉陽！Ct值曝 14:302022/02/12 中時新聞網 張沛歆 、 王嘉慶 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 桃園機場入境旅客檢疫（報系資料照/陳麒全攝) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新冠肺炎疫情延燒，國內今新增49例境外移入個案、11例本土個案。其中，桃機群聚案延伸增加3名確診，包括1人為桃機清潔人員，另2人則因父親自上海入境，解隔後回家第3天出現症狀列入境外個案，而2名女兒後續也被驗出確診。 高雄今＋13 10歲童染疫！全家族20人確診 新北本土＋3 手搖飲店員去過高雄大寮 #清潔人員 #本土個案 #個案 #新增 #桃機 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 跨縣市家族群聚 各地如臨大敵 新北高屏6人相繼確診 家族旅遊足跡遍及苗栗台中 04:102022/02/11 焦點要聞 直播》今新增本土11例 被陳時中說中！砂石場傳播鏈最多 13:502022/02/12 生活 高雄家庭群聚燒到砂石場 陳時中：這案要特別注意 13:512022/02/11 生活 高雄燒不停 大樹群聚案擴及砂石場 04:102022/02/12 焦點要聞 桃機、高雄港事件告一段落 陳時中點名這2群聚需注意 14:452022/02/11 生活 汐止驚現感染源不明個案 手搖飲店員確診 13:492022/02/10 生活 陸國家衛健委：新增廣西33例、遼寧22例本土確診 10:242022/02/11 兩岸 香港增1325確診 再創單日新高 04:102022/02/12 焦點新聞 新北本土確診＋1 侯友宜證實 手搖飲店員PCR陽性 08:382022/02/11 生活 1869人篩檢陰性 嘉聯益下周一有望復工 04:102022/02/12 焦點要聞 兒童染疫症狀和成人不同 羅一鈞點「1症狀」最明顯 15:352022/02/11 生活 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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