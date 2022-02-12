汐止手搖飲店員工確診案 匡列28人採檢結果出爐 14:472022/02/12 中時 陳慰慈 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 可不可飲料店女店員足跡。（圖／新北市衛生局提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市今無新增確診個案，汐止手搖飲店10日有一名員工（案19492）確診，11日另名已接種2劑疫苗的員工（案19525）也染疫，新北市衛生局昨匡列案19525的28名接觸者、5人居家隔離，今採檢結果出爐都是陰性。 新北市衛生局表示，案19525是案19492同事，9日因同事確診遭匡列居家隔離，晚間在家使用居家快篩劑呈現陽性，10日採檢PCR陽性、Ct值17，疫調顯示，個案於5至6日出現咳嗽、7日發燒症狀，個案於1月21日至23日到高雄旅遊。 台中港「水晶輪」船員染疫篩檢結果出爐 高雄家庭群聚燒到砂石場 陳時中：這案要特別注意 #匡列 #案195 #25 #汐止 #手搖飲店 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 高雄燒不停 大樹群聚案擴及砂石場 04:102022/02/12 焦點要聞 凍帳戶不付扶養費 李靚蕾對王力宏心寒 04:102022/02/12 娛樂新聞 冬令營高中生隊輔確診 急匡列117人居隔 04:102022/02/12 焦點要聞 可不可女店員過年狂上6天班 網見足跡超心疼 12:022022/02/11 生活 中南部房巿紅不讓 以房養老跟著夯 04:102022/02/12 財經焦點 花蓮迎賓老樟樹 鋼架當枴杖 04:102022/02/12 地方新聞 苗栗今暴增5本土 感染源證實！高雄砂石場來的 12:552022/02/12 生活 12歲以下兒童染疫 6成出現發燒 04:102022/02/12 焦點要聞 樹林移工定序很關鍵 醫憂1前提：Omicron大軍恐殺入新北 07:382022/02/12 生活 疫情重創健身產業 World Gym二度承接同業會籍 04:102022/02/12 財經要聞 商業英文單字深聊系列－用畫面理解以under為首的動詞 04:102022/02/12 企業經營 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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