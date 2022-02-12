新北市今無新增確診個案，汐止手搖飲店10日有一名員工（案19492）確診，11日另名已接種2劑疫苗的員工（案19525）也染疫，新北市衛生局昨匡列案19525的28名接觸者、5人居家隔離，今採檢結果出爐都是陰性。

新北市衛生局表示，案19525是案19492同事，9日因同事確診遭匡列居家隔離，晚間在家使用居家快篩劑呈現陽性，10日採檢PCR陽性、Ct值17，疫調顯示，個案於5至6日出現咳嗽、7日發燒症狀，個案於1月21日至23日到高雄旅遊。