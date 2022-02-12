中央流行疫情指揮中心12日公布，國內新增60例COVID-19確定病例，其中本土個案11例及境外移入49例；另確診個案中無新增死亡。

指揮中心表示，今日新增本土個案為4例男性、7例女性，年齡介於未滿5歲至60多歲；詳如新聞稿附件。

今日新增境外移入個案為27例男性、22例女性，年齡介於未滿5歲至60多歲，分別美國（9例）、加拿大（8例）、阿拉伯聯合大公國及英國（各2例）、香港、哈薩克、荷蘭、吉爾吉斯、德國、印尼、瑞士、緬甸、中國及立陶宛（各1例）移入；另18例調查中。入境日介於今（2022）年1月21日至2月11日；詳如新聞稿附件。

指揮中心統計，截至目前國內累計5944952例新型冠狀病毒肺炎相關通報（含5924922例排除），其中19515例確診，分別為4154例境外移入，15307例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；無新增空號病例，累計130例移除為空號。2020年起累計851例COVID-19死亡病例，其中838例本土，個案居住縣市分布為新北市413例、臺北市322例、基隆市29例、桃園市27例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、臺南市、高雄市、屏東縣及臺東縣各1例；另13例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。