大陸滑冰選手林孝埈前日在直播中說錯話引起爭議，當時另一位滑冰選手韓天宇問他：「韓國女人與中國女人有什麼不同？」林孝埈居然回答：「我覺得中國女人比韓國女人漂亮，我想要和中國女人約會。」林孝埈原是韓國人，出生於韓國大邱，他去年才歸化大陸籍，先前已經當了20多年的韓國人。

韓國新聞網站Nate批評「不能接受林孝埈貶低韓國女人的行為」，韓天宇所說的並非誘導式問題，林孝埈完全可以列舉兩國女性的優點，或是單純比較兩國女性的差異，不需要矮化任何一方。但是林孝埈沒經過大腦就回答了，並且只以外表貶低韓國女人。

當然這些話也招致大量韓國網友的不滿，韓國新聞《Naver Sports》的絕大部分網友以「憤怒」表達他們對此新聞的感受。他們嚴詞攻擊林孝埈「等你老了混不下去也永遠別回來。」「你媽媽也是韓國女人。」「你令父母感到羞愧。」「中國的美顏濾鏡是很強大的。」「只是場面話而已，沒什麼。」

還有人掀出林孝埈的脫褲風波來嘲笑他，2019年他在訓練時惡意脫下隊友黃大憲的褲子，遭起訴強制猥褻，最後獲判無罪。因為未在選拔賽過關，林孝埈沒參加北京冬奧，他是2018年平昌冬奧男子1500公尺競速金牌。大陸網友嘲笑說：「沒有錢你也娶不到漂亮中國女孩。」「林孝埈的評語在整型技術之下就不成立了。」「既然是自己人，那還是支持一下吧。」