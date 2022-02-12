受到天氣不穩定、疫病等影響，導致蛋雞產蛋率下降，許多消費者至今仍一蛋難求，農委會主委陳吉仲昨天先宣布雞蛋批發價每台斤調整2元外，今天也在臉書指出「可望在3月中旬後解決雞蛋不足的問題」。

「雞蛋是國人主要的蛋白質來源之一，我國消費每天需求約2千3百萬到2千4百萬顆，目前不足約150萬到200萬顆」，陳吉仲今天表示，去年以來國際玉米、大豆價格不斷上漲，天氣溫差變化大導致產蛋率下降，冬季好發禽流感等因素，都造成雞蛋產業的生產成本上升，也使得雞蛋產生每日不足的缺口。

陳吉仲說，農委會因而提出多項措施包括「尊重市場機制」，讓市場每台斤上升2元，再給予蛋農每台斤3元的生產獎勵。透過2＋3的市場機制及獎勵措施，可讓蛋農有誘因增產，又不會造成消費者負擔、市場每台斤上升2元，等同每顆蛋增加0.2角，一個家庭一天不到1元；3元的生產獎勵措施預定實施到2月底，之後會依照蛋農的建議採行更有效益的獎勵機制。

陳吉仲表示，也會補助蛋農購買蛋中雞，每隻獎勵25元，鼓勵蛋農更新雞群，提高產蛋率；3.全力執行雞蛋調度平臺，確保所有消費者都可以買到雞蛋；全面協助穩定及掌握蛋種雞及蛋中雞數量；輔導雞蛋產業建置冷鏈設備，從這個月開始鼓勵蛋農及通路業者興建冷鏈設備，農委會協助補助，讓雞蛋產銷更易調節。

陳吉仲提及，將建立雞蛋穩定供銷機制，3月將邀請雞蛋產業團體和通路業者，共同討論穩定雞蛋供應及蛋農合理價格機制；產地新設洗選廠，並設置堆肥場解決禽糞問題，提升基礎禽舍建設等，讓雞蛋產業永續。

陳吉仲最後指出，想在蛋農和通路業者一起努力下，可望在3月中旬後解決雞蛋不足的問題，更重要的是遇到類似問題找出解決方案，讓冬天時不再缺蛋，也解決蛋農長期的問題，如此雞蛋產業才能永續。